Признание убийцы найденной в канаве восьмилетней девочки попало на видео

https://static.news.ru/photo/47fe8d88-1308-11eb-b828-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет Российской Федерации/youtube.com

Россиянин, арестованный в Дагестане по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, рассказал о расправе над ребёнком.

Видео с признанием опубликовал Следственный комитете России в YouTube.

36-летний житель Левашинского района рассказал, как девочка спросила его, когда её отпустят домой. В ответ мужчина пообещал, что на следующий день школьница сможет вернуться к матери, дал ей тарелку с едой. Дождавшись, когда ребёнок начнёт есть, он нанес три удара по голове.

О задержании подозреваемого стало известно 18 октября. Как уточнил источник Lenta.ru в правоохранительных органах, вычислить мужчину удалось по сигналу мобильного телефона. В ходе расследования эксперты проверили активность телефонов в районе места преступления у более чем двух тысяч жителей. Подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения полиции в рамках расследования данного уголовного дела.

Восьмилетняя девочка пропала 29 июля 2018 года. Она вышла из дома за хлебом, но не вернулась. Тело ребёнка обнаружили спустя более месяца в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве. Перед убийством девочку изнасиловали.

Ранее следователи в Краснодарском крае раскрыли убийство восьмилетней девочки спустя четыре года после совершения преступления, изучив уличные надписи, которые, как выяснилось, оставил убийца. В январе 2020 года в одном из населённых пунктов Краснодарского края на стенах зданий появились надписи о местонахождении тела ребёнка, пропавшего в посёлке Звезда в июне 2016 года. Следователи выехали на указанный участок местности, где обнаружили останки девочки, говорится в сообщении на сайте регионального СК России.

Изучив оставленные надписи, оперативники вышли на след предполагаемого автора. После задержания 63-летний житель посёлка Звезда признался в убийстве. По словам подозреваемого, девочка несколько раз прибегала во двор его дома и отвлекала от работы. Мужчина разозлился и в какой-то момент ударил её молотком по голове. Тело он вывез в соседний населённый пункт и закопал в поле, писал NEWS.ru.