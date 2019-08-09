Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за шесть месяцев 2019 года обнаружила более 40,5 тысячи должников из 121 тысячи, находящихся в розыске. Для повышения эффективности поиска нарушителей ведомство прорабатывает вопросы взаимодействия с органами, в компетенцию которых входит предоставление доступа к системам видеонаблюдения.
Сейчас поиск должников по камерам практикуется только в Москве, однако глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, что служба намерена распространить его на всю Россию.
Аристов отметил, что граждане могут узнать о наличии задолженности, а также погасить её в любом месте через сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, передаёт «
Ранее News.ru писал, что судебные приставы пытаются взыскать с женщины-дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти 2 млрд рублей. Обладательницей огромного долга она стала случайно.