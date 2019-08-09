https://static.news.ru/photo/1d48b12a-bce9-11e9-873c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за шесть месяцев 2019 года обнаружила более 40,5 тысячи должников из 121 тысячи, находящихся в розыске. Для повышения эффективности поиска нарушителей ведомство прорабатывает вопросы взаимодействия с органами, в компетенцию которых входит предоставление доступа к системам видеонаблюдения.

Сейчас поиск должников по камерам практикуется только в Москве, однако глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, что служба намерена распространить его на всю Россию.

Аристов отметил, что граждане могут узнать о наличии задолженности, а также погасить её в любом месте через сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, передаёт « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что судебные приставы пытаются взыскать с женщины-дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти 2 млрд рублей. Обладательницей огромного долга она стала случайно.