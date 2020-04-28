Приложение «Помощник Москвы» может прекратить работу

https://static.news.ru/photo/32e5b518-88eb-11ea-9dc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменения в КоАП могут повлечь за собой прекращение работы приложений «Помощник Москвы» и «Народный инспектор», так как новая редакция кодекса не подразумевает «непосредственного воздействия» человека на средство фиксации нарушений ПДД.

Используемые для регистрации нарушений средства должны, согласно новой редакции КоАП, быть размещены в установленном порядке и фиксировать все нарушения в зоне обзора. Таким образом, смартфоны и планшеты не подпадают под это описание, пишет «Коммерсант».

Ранее с помощью приложения «Помощник Москвы» любой человек мог снять нарушение на телефон и, на основании этого, нарушителю приходил штраф, например, за неправильно припаркованную машину. По данным мэрии на основании таких заявлении были выписаны сотни тысяч штрафов. Приложение скачали чуть менее полумиллиона раз.

Как cообщал NEWS.ru ранее, штрафы с неправильно установленных устройств фото- и видеофиксации будут считаться недействительными. Такие поправки разрабатывает комитет по транспорту ГД совместно с Минтранспорта и МВД. Также в КоАП предлагается включить нормы, которые позволят привлекать к ответственности должностных лиц за спрятанные в кустах камеры. Поправки будут внесены в законопроект о внесении изменений в законодательные акты в части повышения уровня безопасности дорожного движения