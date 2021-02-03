Прилепин поддержал декриминализацию статьи 280 УК

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Российское правительство утвердило правила предоставления субсидий проектам электронных СМИ, носящим социально значимый характер. Также в кабинете министров одобрили нормы финансовой помощи, средства от которой пойдут на создание порталов, имеющих образовательное или социальное значение. Постановление подписано российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили представители пресс-службы правительства.

Согласно утверждённым правилам, учредители СМИ получат возможность получить субсидии, создавать с помощью выделенных средств новые проекты и снимать документальные картины. Кроме того, полученные деньги можно будет потратить на оплату труда...