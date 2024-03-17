«Всё выгрызаем зубами»: как ветераны СВО возвращаются в мирную жизнь

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

За два года, прошедшие с начала специальной военной операции на Украине (СВО), десятки тысяч участников боевых действий вернулись домой. По данным на декабрь 2023 года статус ветерана получили более 450 тыс. участников спецоперации. Государственные ведомства разрабатывают программы социализации таких людей, чтобы интегрировать их в мирную жизнь. О том, как сегодня происходит возвращение на «гражданку» бывших бойцов и с какими проблемами они сталкиваются, — в материале NEWS.ru.

Как бойцы СВО видят жизнь на «гражданке»

NEWS.ru поговорил с несколькими действующими и бывшими участниками СВО об их планах на мирную жизнь. Молодой человек по имени Юрий рассказал, что служит в зоне боевых действий по контракту, но мечтает на «гражданке» построить карьеру адвоката. Во время краткого отпуска он поступил на юридический факультет. Сейчас мужчина вновь отправлен в зону боевых действий, но уже знает, чем займется после демобилизации.

Юридическое образование начал получать и другой собеседник NEWS.ru по имени Сергей, служивший стрелком-радиотелефонистом в ДНР. Он рассказал, что его комиссовали после ранения — он вместе со своим подразделением попал в засаду.

«Был тяжело ранен, попал в госпиталь, однако прошел реабилитацию. Сейчас мне гораздо лучше. Поэтому принял решение получить новую профессию в университете», — рассказал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многие возвратившиеся с фронта связывают свои будущие занятия в мирной жизни с опытом, полученным в боях. Например, Иван демобилизовался после ранения и теперь преподает в школе ОБЖ.

«Очень хочу продолжать развиваться именно в этом направлении, поэтому сейчас прохожу курсы „Педагогика и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности“», — рассказал он NEWS.ru.

Другой собеседник NEWS.ru, Никита, еще остается на фронте, он был мобилизован осенью 2022 года. Во время отпусков Никита начал обучаться по программе бакалавриата по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике и теплотехнике». Мужчина надеется после завершения СВО работать на атомной станции.

Мобилизованный житель Новосибирска получил на СВО ранение: ему оторвало стопу взрывом. Домой он прибыл в статусе ветерана. Все выплаты пришли в течение двух недель. Его супруга Наталья рассказала NEWS.ru, что еще до возвращения мужа администрация района и созданный государством фонд «Защитники Отечества» взяли их семью под патронаж.

«Нам скорее приходится отказываться от различных вариантов помощи, потому что она становится неактуальной для мужа очень быстро. Например, предлагали установить пандус, но супруг решил, что будет ходить сам, на протезе», — сообщила она.

Наталья добавила, что предстоящим летом их отправляют всей семьей в санаторий на Алтай. Сейчас бывший участник военных действий хочет обучиться новой профессии: раньше он работал электриком, теперь планирует стать инженером по технике безопасности. Сейчас супруг Натальи посещает реабилитационный центр для фронтовиков.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Ученики 11-го класса во время занятия по основам безопасности жизнедеятельности в средней школе

На что жалуются вернувшиеся с Украины военные

Далеко не всегда социализация и реабилитация участников спецоперации проходят без проблем. Супруг Юлии Акишевой из Подмосковья подписал контракт и ушел на СВО в конце октября 2023 года. Обратно он вернулся через месяц, после тяжелого ранения — по словам супруги, у мужчины перебит малоберцовый нерв и локоть. Врачи насчитали в его теле 26 осколков.

В разговоре с NEWS.ru Юлия утверждает, что ни одну из положенных выплат они не получили в должном объеме. К тому же документы на присвоение статуса ветерана боевых действий, по словам женщины, пока не готовы, их начали оформлять только в феврале. Никто не объясняет супругам, почему так поздно.

«Это означает, что никаких льгот пока нет. В военный госпиталь на лечение не попасть, программы реабилитации недоступны. Супругу с таким тяжелым ранением помощь нужна здесь и сейчас. Поэтому приходится лечиться за свой счет в частных клиниках», — рассказала жена бывшего бойца.

По словам Юлии, ее мужу отказали и в психологической помощи. Он рассказала, что в местном управлении соцзащиты это объяснили отсутствием статуса ветерана боевых действий. Душевное состояние супруга женщина оценивает как плохое.

«У него вообще нет интереса к жизни, он находится в постоянной депрессии. Очень тяжело сейчас с ним», — рассказала она.

Супруга еще одной собеседницы NEWS.ru Виктории Амосовой списали после ранения: осколок попал в спину, теперь мужчина прикован к инвалидной коляске.

«Столкнулись с тем, что, оказывается, тебе все нужно выгрызать своими зубами и дергать людей до тех пор, пока ты не получишь нужную справку или решение», — сообщила Виктория. В итоге все документы оказались на руках, но пришлось долго ждать, говорит она.

Виктория рассказала, что ее супруг чувствует себя плохо. Во-первых, он устал «бороться с системой». Во-вторых, ощущает себя невостребованным. На прежнюю работу выйти не может. Пенсия — минимальная, варианты трудоустройства и переподготовки никто не предлагает, жалуется женщина.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Раненый военнослужащий

С чем связаны проблемы с выплатами и присвоением статуса ветерана?

Председатель правления благотворительного фонда «Память и милосердие» Наталья Ярославцева рассказывала, что подобные проблемы связаны с человеческим фактором.

«Это большой поток, не три человека. Не всегда правильно оформляются документы в воинской части. Бывают ошибки. Тогда система буксует», — пояснила Ярославцева в разговоре с NEWS.ru.

Собеседница привела пример: ее муж после ранения ждал положенной выплаты девять месяцев. По ее словам, документы, подтверждающие наличие травмы, оказались утеряны, их пришлось оформлять заново.

Какая поддержка нужна бывшим бойцам?

Сегодня к мирной жизни могут вернуться либо списанные из ВС РФ по состоянию здоровья военнослужащие, либо ветераны ЧВК, направленные на боевые действия из мест заключения. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт в сфере безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач. И если первым, по его словам, нужна в основном медицинская адаптация, то вторым еще и социальная, поскольку до отправки в зону СВО они находились в изоляции от общества.

«Действующая система медицинского обслуживания, социального обеспечения без перестройки ее работы не сможет эффективно помочь в восстановлении в жизни общества бывших военнослужащих. Уже сейчас власти надо озаботиться технической, кадровой и финансовой составляющей, без которых эффективные механизмы по реабилитации невозможны», — высказал мнение Храпач.

В качестве печального примера собеседник NEWS.ru привел ветеранов боевых действий в Афганистане и в Чеченской Республике, которым власти, по его словам, предоставляли недостаточно своевременной и эффективной помощи в части интеграции в общество.

По мнению военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, бойцам, вернувшимся с фронта, необходима самая разноплановая поддержка. В разговоре с NEWS.ru он высказал мнение, что потребность в ней зависит от характера и душевной стойкости конкретного человека. При этом он также сослался на опыт последних локальных конфликтов, в которых участвовали СССР или Россия.

«Есть ли у государства возможность, чтобы обеспечить каждого таковой поддержкой, не уверен. По опыту прежних военных кампаний — афганской, чеченских — можно сказать, что этим вопросом занимались слабо. Хочется верить, что опыт накоплен и власти учтут прежние ошибки. Мы видим, что сейчас создаются новые социальные лифты для участников СВО, что представляется крайне важным», — говорит он.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Раненый военнослужащий — участник специальной военной операции

Какая поддержка положена ветеранам СВО

Сегодня участникам СВО и членам их семей положена бесплатная юридическая помощь — они вправе обратиться за консультацией по вопросам оформления статуса добровольца, получения денежного довольствия и иных выплат, оформления кредитных каникул и списания долгов, признания бойца погибшим или без вести пропавшим. В числе льгот — дополнительное профобразование за счет государства. Военнослужащие — инвалиды боевых действий смогут пройти профессиональное переобучение и обучение по программам переподготовки.

Для бойцов, прошедших специальную военную операцию, предусмотрены и трудовые гарантии. В частности, за мобилизованными гражданами сохраняется рабочее место. Как пояснил NEWS.ru юрист Сергей Ефимов, трудовой договор с ними не прекращается, а лишь временно приостанавливается. При этом трудовой стаж мобилизованных во время участия в СВО исчисляется в двойном размере, он также учитывается при начислении будущей страховой пенсии.

Отдельный бонус — кредитные каникулы. Они были продлены до конца 2024 года. Также предусмотрена возможность поступить в вузы на бюджет в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Те участники СВО, кто уже учится на платном отделении, могут перевестись на бюджетные места. Кроме того, ветеранам спецоперации и их детям дается преимущественное право зачисления в колледжи и техникумы.



Также участники спецоперации освобождены от уплаты пошлины при получении паспорта РФ и национальных водительских прав взамен утраченных. Их детей принимают в школы и детские сады вне очереди в приоритетном порядке. Кроме того, они имеют право на первоочередное получение путевок в детские оздоровительные лагеря.

Участникам операции не будут начисляться штрафы за неуплату коммунальных услуг. Также пени не начислят и в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение или взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Те компании, которые принимают на работу участников СВО, могут получить статус социальных предприятий. Это в свою очередь дает право на финансовую и имущественную поддержку со стороны государства, например, на получение грантов или особых условий предоставления помещений и земельных участков.

Помимо этого, ветераны вправе претендовать:

на компенсацию оплаты за наем и содержание жилья в размере 50%;

обеспечение жильем нуждающихся;

освобождение от имущественного налога на квартиру, дом, гараж. Ветеранов освобождают от земельного налога. Им облагают только площадь, превышающую шесть соток;

первоочередное право на приобретение садовых или огородных участков;

право посещать поликлиники и больницы, к которым они были прикреплены в период службы;

бесплатные протезы и протезно-ортопедические изделия, кроме зубных.

Также мобилизованные, добровольцы, контрактники в зоне СВО и члены их семей освобождаются от уплаты НДФЛ

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Медицинский работник помогает участнику специальной военной операции во время прохождения процедур в реабилитационном центре

Чего не хватает бывшим бойцам

Отдельная тема — психологическая помощь. Почти все участники боевых действий на «гражданке» испытывают трудности адаптации, у них наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство, рассказала NEWS.ru руководитель объединения военных психологов Татьяна Медведева. Основные его симптомы: галлюцинации, нарушение сна и физических функций (например, проблемы с аппетитом или стулом), агрессивное поведение, неадекватные реакции. Без помощи специалиста такое состояние проходит довольно редко, пояснила она. В свое время педагог Макаренко продемонстрировал на практике лучший путь адаптации к мирной жизни — трудотерапию, отметила Медведева.

«Как бы мы ни реабилитировали бывших участников военных действий, без востребованности их как профессионалов реабилитация ходит по кругу. Именно поэтому программы переобучения и трудоустройства нужны сегодня как никогда», — пояснила собеседница NEWS.ru.

С ней солидарен руководитель экспертного Совета по обороне Государственной думы, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов. Существует риск того, что вчерашние участники СВО окажутся не у дел, пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

«Эти люди должны быть востребованы на рынке труда. Именно поэтому в стране необходимо запустить программу трудоустройства участников СВО. Отдельный вопрос — качественная психологическая помощь. Формально она существует, однако, боюсь, пока только на бумаге. Это надо исправлять», — выразил мнение Усвяцов.

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