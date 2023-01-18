Пригожин: в России закроют YouTube и будут наказывать за его просмотр

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина в Telegram-канале сообщила, что в ближайшее время в России будет закрыт сервис YouTube, а его пользователей ждет наказание. По словам бизнесмена, несмотря на то, что примерно 40% контента на YouTube политизировано и направлено против России, его закрытию препятствует огромное количество людей в администрации президента.

Предприниматель назвал выступающих против закрытия YouTube предателями своего народа и своей страны, которые живут, отдыхают и воспитывают детей за границей, а также активно слушают проукраинские YouTube-каналы. Альтернативой же YouTube, по его словам, могут стать ресурсы «ВКонтакте», «Одноклассники», а также RuTube, социальная сеть ЯRUS и площадка «Ковчег».

В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, — подчеркнул Пригожин.

Ранее руководитель «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что в России рассмотрят вопрос о блокировке YouTube в случае, если платформа продолжит систематически и сознательно нарушать законодательство. При этом рассуждения об отключении РФ от глобального интернета он назвал разговорами «диванных аналитиков» и уточнил, что после гипотетической блокировки YouTube нужно будет внимательно следить за перераспределением зрителя.

По его словам, часть пользователей в случае блокировки YouTube продолжит «сидеть» на платформе при помощи VPN, тогда как другая часть может перейти на Rutube. Жаров сказал, что российский хостинг может нарастить пропускную способность и серверную группу. По его словам, это не так трудно сделать для контента, но на Rutube не планируют размещать столько материалов, как на западной платформе, которой пользуются 2 млрд человек.