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24 июля 2025 в 13:21

Пригожин поделился маленьким секретом семейного счастья

Пригожин заявил, что не занимается денежными расходами без согласования с женой

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Секрет гармонии в семье заключается в том, чтобы не совершать денежных трат без согласования с супругой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что семейное счастье строится на взаимном уважении и партнерстве. По его словам, главное в семье — это любовь.

Я хочу сказать, что не занимаюсь тратами без своей женщины. Любые покупки, любые действия, связанные с расходами, я согласовываю с ней. Я считаю, что в семье все строится на взаимоуважении, на партнерстве. Моя жена, она же мой партнер, поэтому я не делаю каких-то трат, не посоветовавшись с ней. Как сказал однажды наш сын, главное в семье — это любовь. Если есть любовь, то нет такого подразделения «кто главный?». В семье главное — уважение, любовь, — высказался Пригожин.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что раздельный бюджет в семье может привести к сложностям при совместном планировании крупных покупок и усилить напряженность, если доходы партнеров сильно различаются. По его словам, такой подход также может снизить ощущение единства в паре, так как совместные финансы традиционно символизируют доверие.

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