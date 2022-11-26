Пригожин отреагировал на объявление в розыск со стороны ФБР Пригожин заявил, что с позитивом относится к объявлению его в розыск со стороны ФБР

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд», владельцем которой является Евгений Пригожин, сообщила о том, что предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» назвал позитивным свое отношение к объявлению его в розыск со стороны ФБР и денежному вознаграждению в $250 тысяч за любую информацию о нем.

По данным пресс-службы, бизнесмен уверен, что на этом смогут подзаработать много желающих. В Telegram-канале указано, что предприниматель назвал места, где его можно найти.

Отношусь к этому (объявлению в розыск. — NEWS.ru) очень позитивно. Представляете, сколько простых людей смогут подзаработать. Да и я сам был бы не прочь. Единственное, что настораживает, они обещают эти деньги уже три года, но, похоже, никому так и не выплатили. Поэтому берегитесь мошенников и не дайте себя обмануть. Задержать меня проще простого, нахожусь либо на работе, либо в Донбассе, либо на зоне, — заявил Пригожин.

Ранее на сайте ФБР сообщили о том, что российский бизнесмен разыскивается за его предполагаемую причастность к заговору против США, а также по подозрению в препятствовании деятельности Минюста и Госдепа США.

До этого Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Согласно информации на портале ведомства, ему вменяются две статьи, в том числе «Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая по украинскому УК лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.