«Приезжала, когда снимали сцену в лесу»: Грачева о сериале «Сама виновата?» Грачева сообщила, что приезжала на съемки сериала «Сама виновата?»

Фото: IVI

Кадр из сериал «Сама виновата»

Лишившаяся обеих кистей телеведущая Маргарита Грачева сообщила NEWS.ru, что читала сценарий сериала «Сама виновата?» и приезжала несколько раз на съемочную площадку, чтобы убедиться в том, что съемки проходят максимально достоверно. Она добавила, что в целом довольна сериалом Сарика Андреасяна.

Нам с мамой присылали готовый сценарий для ознакомления. Когда общалась с режиссером Сариком Андреасяном, просила о возможности приезжать на съемочную площадку. Так и было, сцены в лесу и в суде сняты при моем участии, — рассказала Грачева.

По ее словам, на съемочной площадке ей было не страшно, поскольку «все это уже прокручивалось на заседаниях судов, в СМИ, причем, не один раз». Грачева отметила, что ей хотелось, чтобы сериал был максимально достоверно снят и она могла вносить корректировки, если возникают какие-то вопросы.

Грачева рассказала, что уже посмотрела сериал «Сама виновата?» и довольна им.

Ранее в онлайн-кинотеатре «Иви» состоялась премьера сериала Сарика Андреасяна «Сама виновата?». Сериал основан на реальной истории Маргариты Грачевой из Серпухова, которую бывший муж Дмитрий Грачев вывез в лес и из ревности отрубил ей руки