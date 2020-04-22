Прибывших в Мурманскую область обязали самоизолироваться

https://static.news.ru/photo/11b9afc4-8496-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladislav Kadyshev/Global Look Press

Власти Мурманской области сообщили о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Всех граждан, прибывших из других регионов, обязали самоизолироваться, сообщили в местном оперштабе.

Вне зависимости от целей поездки люди должны оставаться в одном месте в течение 14 дней, передаёт РИА Новости. Вид транспорта, на котором приехал человек, не имеет значения.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников заявил, что мобильный телефон может принести наибольший вред при самоизоляции. По словам кандидата медицинских наук, бездумное использование гаджета способно испортить зрение навсегда.