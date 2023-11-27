Преследовавшего возлюбленную экс-силовика задержали в Москве Уголовное дело возбудили против экс-силовика за порчу имущества возлюбленной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывшего сотрудника правоохранительных органов, который преследовал возлюбленную-коллегу, задержали в Москве, передает Ni Mash. Мужчина на протяжении четырех лет угрожал следователю из Нижнего Новгорода, пострадавшей даже пришлось уволиться из органов.

По данным Telegram-канала, задержанного доставили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. Поймали злоумышленника в квартире у друга, мужчина три недели находился в розыске.

В отношении бывшего оперативника Автозаводского отдела полиции возбудили уголовное дело за умышленную порчу имущества. Мужчина не только угрожал и названивал с разных номеров потерпевшей, но и проколол все шины ее автомобиля, а также повредил машину кирпичом.

Как сообщал канал, пострадавшая написала 30 заявлений в полицию, но в отделении ничего не предпринимали. По словам женщины, все из-за того, что они оба работали там же.

Ранее житель Новосибирска убил свою бывшую подругу, которая до этого обращалась в полицию из-за угроз. Девушка была беременна. Мужчина состоял с пострадавшей в отношениях, но затем пара рассталась. После этого подозреваемый стал угрожать экс-возлюбленной, погибшая обращалась в полицию, однако «реакции никакой не было».