https://static.news.ru/photo/f173669e-42bc-11ea-b6cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Новосибирска убил свою бывшую подругу, которая ранее обращалась в полицию из-за угроз. Девушка была беременна.

Новосибирец состоял с девушкой в отношениях, но затем пара рассталась. После этого мужчина стал угрожать бывшей возлюбленной. Как сообщает НГС со ссылкой на источник, погибшая обращалась в полицию, однако «реакции никакой не было».

Убийство произошло 27 января. Экс-возлюбленный пришёл в подъезд к девушке и несколько часов ждал её. Когда бывшая подруга появилась, он ударил её ножом в спину. Девушка скончалась.

Подозреваемый в преступлении уехал в Омск, где его задержали. По сообщению «Вестей Новосибирск», погибшая находилась на восьмом месяце беременности, журналисты НГС со ссылкой на свои источники утверждают, что «срок был небольшой».

Ранее под Архангельском мужчина зарезал своего друга на похоронах общего приятеля. Как сообщает NEWS.ru, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.