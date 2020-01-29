Житель Новосибирска убил свою бывшую подругу, которая ранее обращалась в полицию из-за угроз. Девушка была беременна.
Новосибирец состоял с девушкой в отношениях, но затем пара рассталась. После этого мужчина стал угрожать бывшей возлюбленной. Как сообщает НГС со ссылкой на источник, погибшая
Убийство произошло 27 января. Экс-возлюбленный пришёл в подъезд к девушке и несколько часов ждал её. Когда бывшая подруга появилась, он ударил её ножом в спину. Девушка скончалась.
Подозреваемый в преступлении уехал в Омск, где его задержали. По сообщению «Вестей Новосибирск», погибшая
Ранее под Архангельском мужчина зарезал своего друга на похоронах общего приятеля. Как сообщает NEWS.ru, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
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