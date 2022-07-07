Самый дорогой в мире препарат для лечения СМА появился в России Самый дорогой в мире препарат «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии появился в России

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Самый дорогой в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма» официально появился в России, сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий. Как пишет РИА Новости, три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Первые упаковки «Золгенсма» получили маркировку и поступили в гражданский оборот, — говорится в сообщении.

Препарат «Золгенсма» для пациентов со спинальной мышечной атрофией был зарегистрирован в России в декабре 2021 года. Его применяют для детей в возрасте до двух лет. Один укол препарата стоит $2,125 млн, однако для лечения одного укола вполне достаточно.



Глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко рассказала, что обычно с момента регистрации препарата до поступления его в гражданский оборот проходит примерно от двух до шести месяцев. По её словам, в этот период снижается доступность препарата для пациентов даже по сравнению с незарегистрированными.