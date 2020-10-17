Премьер-министр Северного Кипра лидирует на президентских выборах

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Недавнее исследование показало, что в России самый низкий показатель продолжительности здоровой жизни по сравнению с европейскими странами. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что этот показатель определяется прежде всего генетикой, а образ жизни в РФ, по его мнению, практически не отличим от европейского.

В первую очередь жизнь определяется генетически. А дальше всё зависит от условий жизни и от привычек человека. Как он ест, пьёт, спит, где работает. В России образ жизни ничем не...