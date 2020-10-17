Премьер-министр Северного Кипра лидирует на президентских выборах

Премьер-министр Эрсин Татар лидирует во втором туре выборов президента непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра. Его активно поддерживает Анкара.
Татар набирает 50,97% голосов после подсчёта данных 413 из 738 участков. Нынешний лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи набирает 49,03% голосов,
Агентство отмечает, что на этих выборах проголосовал 61% избирателей, что выше активности, зафиксированной в первом туре.
Как писал NEWS.ru, первый тур состоялся 11 октября. Тогда тоже лидировал Татар.