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Премьер-министр Северного Кипра лидирует на президентских выборах

19:52, 18 октября 2020
Эрсин Татар Эрсин Татар Фото: twitter.com/ersinrtatar

Премьер-министр Эрсин Татар лидирует во втором туре выборов президента непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра. Его активно поддерживает Анкара.

Татар набирает 50,97% голосов после подсчёта данных 413 из 738 участков. Нынешний лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи набирает 49,03% голосов, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что на этих выборах проголосовал 61% избирателей, что выше активности, зафиксированной в первом туре.

Как писал NEWS.ru, первый тур состоялся 11 октября. Тогда тоже лидировал Татар.

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