Представитель ВОЗ оценила распространение коронавируса в России

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Эпидемия коронавируса в России продолжает расти, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. По её словам, темпы роста снижаются, но медленно.

Действия российских властей в целом соответствуют глобальным рекомендациям, отметила она в эфире «Эхо Москвы».

Но как возможно их (меры. — NEWS.ru) применять — это зависит от локального контекста и поведения всех людей и всех участников. Пока мы видим натуральный рост эпидемии, — подчеркнула представитель ВОЗ.

Смертность от СOVID-19 в РФ остаётся одной из самых низких в мире, но нужно помнить, что в разных регионах эпидемия находится на разных стадиях.

Случаи заболевания в России пока в росте, хотелось бы, чтобы темпы роста снижались как можно быстрее. Но страна большая, большое население, — заключила она.

Ранее, как передавал NEWS.ru, в ВОЗ назвали предполагаемый первоисточник коронавируса. Организация считает, что вирус не был создан искусственно, его «экологическим резервуаром» стали летучие мыши.