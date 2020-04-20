Представитель инфоцентра по коронавирусу Мясников переболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/cebaee24-832b-11ea-9c4a-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал, что сдал тест на антитела к COVID-19. По его словам, анализы дали положительный результат.

Он уверен, что знает, когда именно переболел, передаёт «Россия 1».

Ну, я помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой, — подчеркнул он.

Мясников отметил, что большинство людей бессимптомно переносят коронавирус.

Самое страшное в этой эпидемии сегодняшней, что я наблюдаю — это то, что этот вирус, как мне правильно сказали, не столько инфекционный. Это вирус страха, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, доктор Мясников получил широкую известность благодаря участию в телепрограмме о здоровье «О самом главном» на «России 1». В марте кардиолог начал вести посвящённую COVID-19 программу «Спасибо, доктор» на YouTube-канале ведущего Владимира Соловьёва. Назначение Мясникова на должность представителя Информационного центра вызвало много вопросов с учётом того, что долгое время он говорил об опасности болезни как о незначительной и преувеличенной и о том, что коронавирус не вреднее гриппа. Позже он признал свою ошибку.