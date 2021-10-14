Правозащитную организацию «Якутия — Наше Мнение» внесли в реестр иноагентов

Организацию по защите прав человека и информированию населения «Якутия — Наше Мнение» признали иностранным агентом, следует из сообщения на сайте Минюста России. В ведомстве заявили, что её руководитель Степан Петров, ранее признанный иноагентом, сам попросил включить организацию в список.

В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр [иноагентов], и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности, — заявили в Минюсте.

12 октября Петров стал фигурантом административного дела о неисполнении обязанностей человека, которого власти признали иностранным агентом. Причиной стали его посты в соцсетях, в которых не было указания на статус иноагента.

Такой же протокол составили на основателя движения «За права человека» Льва Пономарёва, который получил статус иностранного агента в 2020 году. Претензии у чиновников возникли в основном к репостам чужих публикаций в соцсетях без комментариев со стороны правозащитника, а также к поздравлению главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову с получением Нобелевской премии мира, которое сопровождалось коротким комментарием «Поздравляю».

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.