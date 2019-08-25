https://static.news.ru/photo/2ae5d744-c7c6-11e9-b4bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правозащитная группа «Агора» и сообщество «Диссернет» подали в Верховных суд РФ два иска, в которых требуют признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

По их мнению, переназначение 17 участников комиссии нарушило правило об ограничении членства двумя сроками подряд.

Так, её 12 членов, среди которых замглавы ВАК Владимир Васильев, выйдут на третий срок, трое — на четвёртый, а ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор РУДН Владимир Филиппов — на шестой срок.

«Агора» представляет интересы доктора филологических наук Алексея Касьяна, подававшего заявление на включение в комиссию, однако не вошедшего в её состав. Юрист правозащитной группы Кирилл Коротеев подчеркнул, что 17 человек, попавшие в ВАК м нарушением процедуры, ограничивают права других кандидатов.

В свою очередь сопредседатель «Диссернета» Андрей Заякин сообщил, что переназначение комиссии задевает его права, так как он регулярно направляет ей жалобы на некорректные диссертации, и если она сформирована незаконно, то её решения о лишении учёной степени авторов могут быть пересмотрены в суде, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что из 1781 диссертационного совета в 2018 году не достигли критериев, установленных дорожной картой, более 320.