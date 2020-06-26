Православный активист Алиев назвал травму Собчак «Божьим вразумлением»

https://static.news.ru/photo/0ca24b92-b7ac-11ea-9a56-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Православный активист Сергей Алиев в разговоре с журналистами объяснил, почему, по его мнению, журналистка Ксения Собчак сломала нос. Он заявил, что случившееся — это «Божье вразумление» за ложь, которую распространяла телеведущая.

По словам Алиева, Собчак сломала ноc после того, как обманула самого активиста и его соратников в процессе переговоров о фильме про людей, которые не верят в коронавирус. Алиев отказался сниматься в документальной картине, однако пообещал связать журналистку со схиигуменом Сергием (Романовым) — ярым противником распространения новостей про COVID-19. Однако, заявил активист, впоследствии выяснилось, что Собчак решила снимать в Среднеуральске кино про священника, а пандемия здесь не при чём.

Нельзя с богом шутить, нельзя лгать, жить не по совести. Когда ты так поступаешь с теми людьми, кто помогает тебе от чистого сердца, тут же идет вразумление, — подчеркнул Алиев.

Также он рассказал, что после записи отца Сергия была выпущена новость о готовящемся проекте. Затем, по окончании съёмок части со священником, в монастыре заявили, что «если фамилия Алиев звучит — съёмок не будет». Режиссёр картины Сергей Ержиков обвинил активиста в срыве планов, а Собчак, в свою очередь, назвала его «провокатором».

Я сказал: «Если вы начинаете со лжи — меня в вашем фильме тем более не будет». Но это и не было моей целью. Целью было, чтобы Собчак, приехав к отцу Сергию, изменила свое отношение к людям и к богу. Господь ее коснётся, если она побывает у отца Сергия в монастыре, — цитирует активиста портал URA.RU.

О том, что Собчак собирается в Екатеринбург, чтобы снять там фильм про опального монаха, заявил пресс-секретарь православного активиста Сергея Алиева Дмитрий Пономаренко. Он рассказал, что 19 июня режиссёр из команды Ксении уже побывал в городе и, встретившись с Алиевым, отправился в Среднеуральский женский монастырь.

После этого Сергий благословил режиссёра на съёмки. При этом сообщалось, что сама Собчак прилетит в Екатеринбург уже 25 июня.

Конфликт между схиигуменом Среднеуральского монастыря Сергием и священноначалием РПЦ возник после того, как Сергий в одной из проповедей проклял сторонников закрытия храмов в период коронавируса. Он подчеркнул, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время испанки. После этого его подвергли церковному судду и запретили к служению.

Ранее Собчак рассказала, что сломала нос при неудачном падении. Однако пользователи Сети в эту версию не верят.

Как передавал 26 июня NEWS.ru, Собчак приехала в Среднеуральск на встречу со схиигуменом Среднеуральского монастыря «Спорительница хлебов» Сергием.