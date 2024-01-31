Правнук Чкалова назвал причины заявления о ядерном ударе по Москве Правнук Чкалова: Дарья Богданова могла стать жертвой антироссийской пропаганды

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Игорь Чкалов

Правнучка Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарья Богданова, предложившая атаковать Москву ядерными бомбами, могла стать жертвой антироссийской пропаганды, а также подпасть под влияние супруга украинского происхождения, заявил NEWS.ru правнук летчика, представитель Международного мемориального фонда «Чкалов» Игорь Чкалов. По его словам, здравомыслящий человек не может делать подобные заявления, а семья Чкалова не разделяет позиции Дарьи.

Могу только предположить, что Дарья стала жертвой антироссийской пропаганды, которая активно распространяется на территории Евросоюза, а также подпала под влияние своего супруга, экс-психолога МОССАД, имеющего украинское происхождение. <...> Здравомыслящий человек заявить подобное не может. <...> Дарья пытается построить карьеру политического блогера, и данные заявления направлены исключительно для хайпа в преддверии юбилейного года — 120-летия [со дня рождения] Валерия Павловича Чкалова, — подчеркнул Игорь Чкалов.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что правнучка Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве и выразила готовность проспонсировать такую атаку. По данным канала, в качестве аргумента Богданова привела атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которая привела к завершению конфликта. По информации канала, Богданову не пугают очевидные жертвы такой атаки, даже с учетом того, что в Москве у нее живут мама и бабушка. В ответ на это заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал проверить Богданову на предмет госизмены.