Правительство взяло на особый контроль реагирование на лесные пожары

https://static.news.ru/photo/49fcc43c-c827-11ea-98e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksii Kovaliov/ZUMA Wire/Global Look Press

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко прокомментировала ситуацию с лесными пожарами в стране. Она сообщила, что взяла это вопрос на особый контроль.

Такое поручение она получила от главы кабмина Михаила Мишустина. По её словам, метеорологи заранее предупреждали о высокой опасности возгораний в 2020 году. Аномально тёплая зима и сухая весна привели к постоянной жаре в Сибири и на Крайнем Севере. Так, впервые за всю историю космических наблюдений, учёные зафиксировали пожар за Северным полярным кругом.

Площадь пожаров с начала пожароопасного сезона на 21% меньше, чем в прошлом году. В 2020 году средняя площадь, пройденная огнём в день — в полтора раза меньше средней за последние 10 лет. Это значит, что лесопожарным силам удается ликвидировать возгорания. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, — подчеркнула она.

В Иркутской области и Красноярском крае были проведены работы по искусственному вызову осадков. Теперь то же самое делают в Забайкальском крае.

В настоящий момент технологии позволяют выявлять ситуацию с пожарами в реальном времени. Кроме того, власти утвердили сводные планы по тушению огня в лесу и сформировали Межрегиональный план маневрирования силами и средствами пожаротушения.

Учитывая, что важным фактором в переброске сил и средств является оперативность их доставки, Рослесхоз объединил усилия с МЧС России для повышения эффективности тушения лесных пожаров, — добавила Абрамченко.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе.