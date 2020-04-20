Правительство РФ упростило беспошлинный ввоз средств против коронавируса

https://static.news.ru/photo/22bdb81c-8331-11ea-aee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру беспошлинного ввоза медицинских товаров, которые используются в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Постановление обнародовано на сайте кабмина. Как следует из пояснительной записки, документ упростит и ускорит ввоз тестов на коронавирусную инфекцию, защитных масок и костюмов, а также аппаратов ИВЛ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, кабмин выделил около 1,3 млрд рублей Росгвардии. Средства должны пойти на закупку техники для борьбы с распространением COVID-19.

В России к 20 апреля общее число заражённых коронавирусом достигло 47 121, умерли 405 человек, выздоровели 3446.