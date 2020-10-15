Правительство назначило 31 декабря 2021 года нерабочим днём

https://static.news.ru/photo/b63c4d64-0f78-11eb-a9f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году 31 декабря станет выходным днём, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно, — цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.

Также был согласован весь перечень выходных и праздничных дней на 2021 год.

В январе 2021 года выходными днями станут 1-10 января, также три нерабочих дня подряд ждут россиян 21-23 февраля (суббота 20 февраля будет рабочей), праздничными будут также 6-8 марта, 1-3 мая, 8-10 мая, 12-14 июня и 4-7 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Саранска призвал отказаться от новогодних корпоративов в 2020 году из-за пандемии коронавируса.