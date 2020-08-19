Правительство предложило наказывать за махинации с тестированием мигрантов

https://static.news.ru/photo/67bd8090-e2af-11ea-95b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На одном из пленарных заседаний осенней сессии Госдумы РФ депутаты рассмотрят законопроект, согласно которому в стране должны быть введены штрафы за махинации во время приёма экзаменов для мигрантов. Иностранцы проходят интеллектуальные испытания по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

В настоящее время документ готовят к рассмотрению во втором чтении. Исходя из заявленных положений правовой нормы, нарушение методики расчёта стоимости услуг и порядка и сроков хранения сертификатов о владении необходимыми дисциплинами будет караться штрафом. Юридические лица станут платить до 50 до 100 тысяч рублей, а должностные — от 5 до 10 тысяч.

Виновное в нарушении порядка выдачи сертификата о сдаче экзамена должностное лицо будет штрафоваться на сумму от 15 до 20 тысяч рублей, а юридическое — от 100 до 200 тысяч.

С нарушителей формы или порядка проведения тестирования, а также с тех, кто провёл его с несоблюдением минимальных установленных правил к знанию сдаваемых предметов, станут взимать от 20 тысяч до 30 тысяч рублей в случае с должностным лицом и от 200 до 300 тысяч — в случае с юридическим.

Отдельно в законопроекте прописана ответственность за несвоевременную подачу данных в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Штрафы за такую небрежность составят до 15 тысяч рублей с должностных лиц и до 50 тысяч — с юридических, передаёт «Парламентская газета».

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы Алексей Канаев и Николай Валуев предложили отменить налог на доход от сдачи вторсырья — стекла, металла и пластика.

Законопроект поддержали в Минприроды, до конца года его планируют внести на рассмотрение Госдумы.