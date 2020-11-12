Познер: Советский Союз имел «определённые фашистские черты»

https://static.news.ru/photo/08e515be-24e6-11eb-86b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Global Look Press

По мнению журналиста и телеведущего Владимира Познера, Советский Союз имел определённые черты «фашизма». Соответствующее высказывание он сделал в интервью, опубликованном на сайте журналиста.

Я опасаюсь вообще фашизма. Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определённой степени Советская Россия имела определённые фашистские черты, — заявил Познер.

Он добавил, что не следует принимать всерьёз и нужно даже с пониманием относиться к ностальгии многих людей по советскому прошлому. В заключение Познер признал, что не очень опасается возникновения фашизма в России.

Как писал NEWS.ru, Владимир Познер ранее заявил, что США прошли пик своего развития и находятся в упадке. Он подчеркнул, что от этого страна не развалится, но пройдёт через мучительный и тяжёлый период.