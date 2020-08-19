Познер рассказал, как понимают слово «дружба» русские и американцы

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Граждане России и Соединённых Штатов Америки по-разному понимают слово «дружба». Об этом рассказал телеведущий и журналист с тройным гражданством (РФ, США и Франция) Владимир Познер.

По его словам, в России, называя кого-то «друг», человек делает серьёзное заявление. Это имеет большее значение, чем слова «приятель» или «коллега». Друг для россиянина — это тот, кого он любит, кому доверяет, кто ему близок. И все эти чувства описываются одним указанным словом.

В Америке дела обстоят иначе.

По-английски, если я скажу «познакомьтесь с моим другом» — это ничего такого не значит. В данном случае слово это не несёт той нагрузки, которое оно несёт по-русски. А сама дружба одинаковая и в Штатах и в России, — приводятся слова журналиста на сайте «Познер Online».

Кроме того, телеведущий подчеркнул, что лично для него при выборе друзей национальность не имеет значения. Роль в этом вопросе играет общность и взаимопонимание.

Как ранее писал NEWS.ru, Познер назвал единственное слово, с которым у него в полной мере ассоциируется Россия. Он отметил, что страну можно описать словом «сложность».