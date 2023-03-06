Познер предрек лживым журналистам попадание в ад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Владимир Познер

Российский журналист Владимир Познер сообщил, что ему стыдно за представителей своей профессии, которые занимаются искажением реальной картины событий. Он заявил в ходе выступления на конференции Ubiquity University, прошедшей 27 февраля, что лживые журналисты, распространяющие пропаганду в худшем смысле этого слова, попадут в ад. Запись лекции, посвященной освещению событий вокруг Украины, в которой телеведущий отвечал на вопросы на английском языке, опубликована на YouTube.

Мне стыдно за представителей моей профессии, мне стыдно за то, что они делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут, — сказал Познер.

После начала спецоперации Познер воздерживался от комментариев о происходящих событиях. В феврале 2023 года телеведущий, который до начала СВО вел программу на Первом канале, подчеркнул, что уже не относит себя ни к какому СМИ.

Журналист отметил, что анализирует довольно широкий круг разной информации и сравнивает ее, а не точки зрения. Познер подчеркнул, что занимается журналистикой более 60 лет и знает, какими источниками можно пользоваться, а какими нет.