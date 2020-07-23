Познер после нападения на журналистов в США призвал выслушать все стороны

https://static.news.ru/photo/988691a2-cd11-11ea-8676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападение на съёмочную группу Первого канала, которая освещала протесты в американском Портленде в штате Орегон, прокомментировал телеведущий Владимир Познер. По его мнению, прежде чем делать выводы, необходимо узнать мнение полиции и так ли всё, как сообщают СМИ.

Познер отметил, что только после этого можно будет делать выводы. При этом Познер отметил, что подавление бунтов с помощью силовиков «кардинально противоречит принципам организации Соединённых Штатов».

Любой штат, в данном случае Орегон, имеет свою независимость от федеральной власти. Не она назначает губернатора и мэра. Происходящее в Портленде противоречит букве и духу закона, — цитирует Познера Lenta.ru.

Во время работы российских корреспондентов над репортажем портлендские полицейские, несмотря на наличие бейджей с надписью «Пресса», разбили камеру оператора Вячеслава Архипова, а также избили его.

Съёмочная группа журналистки Юлии Ольховской «оказалась на пути у людей в камуфляже», которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась.

Коллеге оператора удалось заснять происходящее на смартфон, но, заметив это, другой страж порядка набросился на девушку и отобрал мобильное устройство. Как рассказал позднее директор Дирекции информационных программ Кирилл Клеймёнов, обошлось без серьёзных травм.

Протесты сотрясают Портленд уже больше месяца. Поводом к ним стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время жёсткого задержания полицейскими.

Теперь Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер для обеспечения личной безопасности для журналистов из России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как писал NEWS.ru, посольство РФ направило ноту Госдепу из-за нападения полиции на журналистов.