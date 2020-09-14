Познер объяснил, почему Западу наплевать на Навального

https://static.news.ru/photo/6176e5d8-f6a9-11ea-a8f6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер заявил, что Западу глубоко наплевать на Алексея Навального. По словам журналиста, всё происходящее не более, чем «грязные политические игры» европейских стран, а через пару месяцев об оппозиционере забудут, как будто его и вовсе не было. Комментарий опубликован на сайте «Познер Online».

В глубине души, я уверен, что Западу абсолютно наплевать на Навального, просто это можно использовать, — уверен Познер.

То же самое, по его словам, было с писателем Александром Солженицыным, академиком Андреем Сахаровым и писателем Борисом Пастернаком.

Это всё мерзкие политические игры. <...> Поэтому какая там «последняя черта», через пару-тройку месяцев вообще об этом забудут, но будут вспоминать при случае, — считает журналист.

Познер продолжает настаивать на том, что российские власти непричастны к произошедшему, так как отравление оппозиционера было бы невыгодно Кремлю. Он отметил, что вся деятельность Навального в стране абсолютно не вредила Путину, и блогер явно не стоял в одном ряду с президентом.

Его кто-то хотел убить, его отравили, у меня нет сомнений. Он должен был умереть в самолёте по плану, то есть они не рассчитали, что самолёт сядет и что его отправят в больницу. Если считать, что это власть, то почему его не прикончили в больнице? Это же проще всего — умер и всё. Почему его выпустили в Германию? — рассуждает ведущий.

По его мнению, с Навальным расправились из личной мести. Те, кто это сделал, просто просчитался.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

7 сентября состояние Навального значительно улучшилось. Об этом сообщили врачи клиники Charité, отметив, что им удалось вывести пациента из состояния искусственной комы, писал NEWS.ru.