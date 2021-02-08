Познер назвал лучшее место для жизни

https://static.news.ru/photo/13025a88-6a0b-11eb-b659-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Первого канала Владимир Познер выбрал наиболее предпочтительное место для жизни между Соединёнными Штатами, Россией и Францией.

Мне лучше всего живётся во Франции. Я себя там чувствую по-настоящему дома, — рассказал журналист, отвечая на вопрос одного из зрителей.

Он подчеркнул, что это ощущение он испытывает не только в своей квартире в Париже, а повсеместно во Франции. Познер добавил, что тем, кто не знает французского языка, и тем, кому не нравятся французы, вряд ли понравится жизнь в стране.

По словам ведущего, выбор лучшего места для жизни зависит от личного внутреннего устройства человека.

Если говорить о городах, то Париж и Нью-Йорк. Когда меня спрашивают: «Кто вы?», я говорю: «Парижский нью-йорковец. Нью-йоркский парижанин. Как хотите», — заключил Познер.

Ранее 86-летний ведущий заявил, что ярлык иностранного агента не приклеивается к нему, поскольку у него есть три паспорта и его деятельность не связана только с Россией. Познер пояснил, что является иностранцем, ведь у него есть французский и американский паспорта. Кроме работы на телевидении, где журналист ведёт одноимённую программу, он читает лекции во Франции, Америке и Англии, чем также зарабатывает себе на жизнь.

Познер раскритиковал закон об иностранных агентах, назвав его бредовым. В качестве примера он привёл женщину, которая занимается помощью детям с психическими проблемами. Её признали иностранным агентом, поскольку часть финансирования ей приходит из-за рубежа, писал NEWS.ru.