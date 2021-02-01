Познер объяснил, почему его нет в списке иностранных агентов

https://static.news.ru/photo/6c344ecc-64a7-11eb-a8df-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

86-летний ведущий Первого канала, журналист Владимир Познер заявил, что ярлык иностранного агента не приклеивается к нему, поскольку у него есть три паспорта и его деятельность не связана только с Россией.

Это никак не приклеивается ко мне, потому что у меня три паспорта. А был бы один – конечно, меня бы сразу определили бы в «агенты», — написал журналист на своём сайте «Познер Online».

Журналист пояснил, что является иностранцем, ведь у него есть французский и американский паспорта. Кроме работы на телевидении, где Познер ведёт одноимённую программу, он читает лекции во Франции, Америке и Англии, чем также зарабатывает себе на жизнь.

Познер раскритиковал закон об иностранных агентах, назвав его бредовым. В качестве примера он привёл женщину, которая занимается помощью детям с психическими проблемами. Её признали иностранным агентом, поскольку часть финансирования ей приходит из-за рубежа.

Бред просто, но тем не менее, — подытожил журналист.

Ведущий подчеркнул, что его могли бы признать иностранным агентом по российскому законодательству, если бы он был только российским гражданином и получал деньги из-за границы.

Как писал NEWS.ru, даже небольшое пожертвование из-за рубежа от иностранного гражданина является поводом для признания организации иностранным агентом. Об этом заявил начальник главного управления Минюста по Москве Кирилл Балашов на заседании Московской городской думы.