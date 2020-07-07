Пожар в населённом пункте Волгоградской области потушен

https://static.news.ru/photo/a354fbfe-c155-11ea-a890-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Пожар, который с поля пшеницы перекинулся на постройки в населённом пункте Княженский 2-й в Волгоградской области, потушен.

По уточненной информации, пожар в населённом пункте Княженский 2-й ликвидирован, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в результате пожара сгорел один дом, две дачи, семь брошенных домов и 20 хозяйственных построек. Погибших и пострадавших нет. Из населённого пункта были эвакуированы порядка 80 человек.

Сообщается, что 12 человек, в том числе и двое детей, будут находиться в пункте временного размещения, развёрнутом в Арчединской средней школе. Остальные эвакуированные разместились у родственников.

Как писал NEWS.ru, из-за степного пожара на территории Волгоградской области планировалось провести эвакуацию жителей населённого пункта.