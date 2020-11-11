Появилось видео с молодым Джо Байденом в СССР

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Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что если партия не включит её в список на выборах в парламент в 2021 году, то она вернётся в прокуратуру.

Я жду их решения, если они меня включают, предлагают, я иду. Если они не включают и не принимают такого решения, я возвращаюсь в прокурату, — цитирует её РИА Новости. Поклонская...