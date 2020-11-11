Появилось видео с молодым Джо Байденом в СССР

Пулутораминутное видео с интервью вероятного победителя выборов президента в США 2020 года Джо Байдена, которое было записано в 1979 году во время его визита в СССР появилось в YouTube-канале Гостелерадиофонда России.
В тот год Байден вместе с шестью сенаторами прибыли в Москву, чтобы обсудить ход реализации соглашения о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-2). Тогда американскому демократу было 36 лет.
Лидеры ваши были склонны к сотрудничеству, уделили нам много времени, сожалеем, что вынуждены уезжать так скоро. Перспективы советско-американских отношений хорошие!, — сказал советскому журналисту Байден.
Официально об избрании Байдена президентом ещё не объявлено. При этом демократ, который скорее всего займёт главный пост страны, станет самым старым американским лидером, ведь в конце ноября ему исполнится 78 лет. Однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что выборы далеки от завершения. Он намерен обращаться в суд для отстаивания своей победы.
Как писал NEWS.ru, ранее в поздравлении британского премьера Бориса Джонсона Байдену разглядели слово «Трамп».