Появилось видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/e828d5ec-be1d-11ea-99a8-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

В Интернете появились кадры, на которых запечатлён глава Чечни Рамзан Кадыров на похоронах Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова Отец и наставник бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова был погребён в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана.

Фрагмент траурного мероприятия обнародован в Instagram.

Чеченский лидер выразил соболезнования присутствующим и сыну покойного. Он отметил, что Нурмагомедов-старший по праву пользовался всеобщим уважением и имел большие достижения в развитии спорта. По словам Кадырова, он с первых дней̆ был на связи с семьёй спортсмена и надеялся, что всё обойдётся.

Хабиб Нурмагомедов поблагодарил гостя за визит и за добрые слова, а также за помощь, которую глава Чечни оказывал всё это время.

О госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в Москву, где провели операцию на сердце. За время болезни мужчина перенёс инсульт и неделю пробыл в коме. Президент Владимир Путин пообещал Хабибу Нурмагомедову оказывать содействие в лечении его отца и тренера.

Однако выдающийся наставник, воспитавший десятки чемпионов и попавший в Книгу рекордов России, стал жертвой осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 3 июля он умер на 58-м году жизни. Путин позвонил его сыну и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова по мусульманской традиции прошли в тот же день.