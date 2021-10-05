Появилось фото пермского стрелка из больницы

В Сети появилось фото пермского стрелка Тимура Бекмансурова из больничной палаты. По вине студента, устроившего стрельбу в вузе города, погибли шесть человек. Кадр опубликовал Telegram-канал SHOT.

Снимок сделан в реанимации краевой больницы, где Бекмансуров проходит лечение. В кадре видно, что он обвешан различными трубками и датчиками, фиксирующими его состояние. При этом, как уточняют журналисты, юноша реагирует на врачей только взглядом.

Тем не менее состояние стрелка улучшается. В скором времени его переведут в обычную палату, где следователи смогут его допросить.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого Бекмансурова. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги.

Ранее медики достали из груди пермского стрелка Тимура Бекмансурова последнюю пулю. Он находится в сознании, однако его состояние всё ещё оценивается как стабильно тяжёлое.