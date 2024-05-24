Стало известно, как собираются наказывать за ношение никабов Депутат Матвеев: за скрывающую лицо одежду будет штраф от 10 тысяч рублей

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За скрывающую лицо одежду россиян собираются штрафовать на суммы от 10 тысяч рублей, сообщил автор соответствующего законопроекта, депутат ГД Михаил Матвеев RTVI. Он подчеркнул, что конкретно к традиционным мусульманским никабам претензий нет, речь о любом способе скрыть лицо. Мотивация инициативы не религиозная, а забота о безопасности и идентификации личности, пояснил парламентарий. В документе, который «скоро будет готов», не будет ни слова о «никабах, парандже и масках полинезийских племен», пообещал депутат.

Давайте не будем втягивать себя в рассуждения о религиозной одежде, традиционна она или нет, пусть богословы спорят между собой. В наше время высоких рисков террористических угроз будем ставить вопрос о запрете на любые предметы, скрывающие лицо в общественных местах, кроме медицинских масок и спецодежды при исполнении. Плевать, религиозная она или антирелигиозная. Никаб это, тыква или маска Гая Фокса, — сказал Матвеев.

Позицию муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, предлагавшего выявить связь ношения никаба с ростом риска экстремизма, он назвал хитрой. Что касается повторного нарушения после штрафа — оно, по задумке, может караться конфискацией элемента одежды.

Аляутдинов также предупредил, что введение запрета на ношение женщинами никаба — традиционного женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз, — будет противоречить нормам светского права и Конституции России. Он отметил, что ДУМ РФ готово к диалогу с представителями власти для решения этого вопроса.

Вместе с тем муфтий отметил, что ДУМ не пропагандирует ношение никаба. По его словам, управление считает более правильным выбирать хиджаб.