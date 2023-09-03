В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актера Янина НИИ Склифософского: Янин находится в реанимации неврологии в тяжелом состоянии

Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press

Алексей Янин

Актер Алексей Янин находится в реанимации неврологии, его состояние оценивают как тяжелое, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Супруга 40-летнего актера ранее заявила, что утром 2 сентября ей сообщили о смерти супруга, вечером того же дня она написала в соцсетях, что мужчина пребывает в коме.

В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в последние годы за артистом ухаживали мать и отчим. В мае 2020 года мать актера Ольга Янина рассказывала, что спустя пять лет после перенесенного инсульта сын начал вставать на ноги, перед этим он перенес множество операций и первое время не мог разговаривать. Мать подчеркивала, что актер является инвалидом первой группы, и о полном выздоровлении речи не шло.

Первую роль в кино Янин сыграл в 2002 году, снявшись в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Также известен по работе в проектах «Фурцева», «Судья», «Клуб», «Опережая выстрел», «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «Сильнее судьбы». Актер был принят в РАМТ в 2004 году, на сцене которого запомнился в роли Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке».