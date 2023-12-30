Повар поделился рецептом «дрожалки» для новогоднего стола во время поста Повар Сырников предложил заменить холодец постной «дрожалкой»

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Рыбное заливное, или «дрожалка», является хорошей альтернативой холодцу для новогоднего стола, рассказал РИА Новости шеф-повар, автор книг о русской кухне, телеведущий Максим Сырников. По его словам, это блюдо подойдет тем, кто соблюдает Рождественский пост. Повар напомнил, что по церковному уставу 30, 31 декабря, а также 1 января разрешено употреблять в пищу рыбу и морепродукты.

Для «дрожалки» он посоветовал выбирать свежую речную рыбу — судака, окуня или ерша. Из нее необходимо сварить насыщенный бульон — на килограмм рыбы добавить два литра воды.

Рыбу надо выпотрошить, удалить жабры, но варить с головой и чешуей, чтобы желирующие вещества попали в бульон — тогда все это отлично застынет без желатина (кости дают желирующие свойства). Можно положить луковицу, петрушку, морковку, лавровый лист, а перчить и солить — по вкусу, — рассказал Сырников.

Варить нужно на тихом огне до момента, пока количество воды не уменьшится вдвое. После этого бульон можно процедить через марлю, рыбу разобрать на мясо, убрать кости и выложить ломтиками. Морковь нужно нарезать дольками, добавить петрушку и залить бульоном. Блюдо необходимо убрать в холодильник до праздника.

Ранее диетолог Марьяна Джутова посоветовала людям, соблюдающим пост, сделать на новогодний стол блюдо из грибов. Их можно пожарить с картошкой и луком на растительном масле. Блюдо получится сытным и высококалорийным, отметила эксперт.