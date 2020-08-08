Пост председателя партии «Новые люди» занял Алексей Нечаев

https://static.news.ru/photo/beefc5c8-d970-11ea-ab28-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/party.newpeople

Президент косметической компании Faberlic Алексей Нечаев стал председателем партии «Новые люди». Она была создана 1 марта 2020 года. Первой на должность председателя вступила Ирэна Лукиянова.

Решение о выборе Нечаева было принято по итогам голосования на втором съезде партии. Он проходил в Москве 8 августа 2020 года.

Мы создали организацию очень быстро и очень стремительно. У нас сегодня уже больше 11 тысяч сторонников в регионах. Дальше наши планы — вот, выиграть выборы в тех регионах, в которых мы участвуем, выиграть одномандатниками, списками, где нас уже пропустили и еще пропустят. И следующим шагом, конечно, через год у нас выборы в Госдуму. И это все огромная работа, очень интересная, очень непростая, с большим количеством препятствий и очень амбициозная, — цитирует нового председателя РИА Новости.

Помимо этого, на съезде был избран новый состав центрального совета партии. В него вошли 10 человек. В частности, речь идет о главе исполкома партии Александра Даванкова, основателе движения «Школа — наше дело», главном редакторе издательского дома «Первое сентября» Артеме Соловейчике, писателе Романе Злотникове и других. На данный момент отделения партии работают в 55 регионах страны.

Как писал NEWS.ru, в начале августа 2020 года актёр Николай Фоменко покинул пост председателя Партии Роста.