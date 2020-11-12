Посол США отреагировал на освобождение Калви из-под домашнего ареста

https://static.news.ru/photo/05edf922-251b-11eb-9289-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Изменение меры пресечения в отношении Майкла Калви и его коллег является позитивным шагом. Об этом заявил посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан.

Освобождение из-под домашнего ареста Майкла Калви и его коллег является позитивным шагом на пути к разрешению коммерческого спора, который оказал негативное влияние на деловые отношения между США и Россией, — приводит РИА Новости слова американского дипломата.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был освобождён решением Верховного суда РФ из-под домашнего ареста, сообщал NEWS.ru. Суд также изменил меру пресечения в отношении других обвиняемых по делу, а с их имущества был снят арест.

Уголовное дело в отношении Калви было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, он был акционером ПКБ — компании, которая взяла кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд рублей, при этом долг решили вернуть через отступные, 59,9% акций IFTG. Пакет оценили в 3 млрд рублей, тогда как следствие считает, что реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

В декабре 2019 года всем фигурантам было предъявлено обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».