Последние выходные года будут чреваты для москвичей травмами из-за погоды

«Жёлтый» уровень погодной опасности будет действовать в столице и области до конца воскресенья, 27 декабря.
Предупреждение объявлено в связи с сильной гололедицей. Температура воздуха в субботу, 26 декабря, составит 0...-2 градуса, скорость ветра — 6–11 м/c,
В течение дня вероятен снег, однако под выпавшим снегом на асфальте может оставаться слой льда.
Стемнеет в Москве в 16:01 — день начал прибавляться.
Самым холодным 26 декабря в столице выдалось в 1888 году, когда ударил 37-градусный мороз. В 2011 году был зафиксирован рекордно тёплый день, воздух в Москве прогрелся до +3,6 градуса,
Как писал NEWS.ru ранее, в российской столице на следующей неделе ожидаются январские морозы до минус 15 градусов. По словам ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы.