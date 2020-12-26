Последние выходные года будут чреваты для москвичей травмами из-за погоды

https://static.news.ru/photo/b0678574-4732-11eb-ae0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Жёлтый» уровень погодной опасности будет действовать в столице и области до конца воскресенья, 27 декабря.

Предупреждение объявлено в связи с сильной гололедицей. Температура воздуха в субботу, 26 декабря, составит 0...-2 градуса, скорость ветра — 6–11 м/c, сообщает Гидрометцентр.

В течение дня вероятен снег, однако под выпавшим снегом на асфальте может оставаться слой льда.

Стемнеет в Москве в 16:01 — день начал прибавляться.

Самым холодным 26 декабря в столице выдалось в 1888 году, когда ударил 37-градусный мороз. В 2011 году был зафиксирован рекордно тёплый день, воздух в Москве прогрелся до +3,6 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, в российской столице на следующей неделе ожидаются январские морозы до минус 15 градусов. По словам ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы.