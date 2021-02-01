После акций протеста в Москве в больницы доставили 14 человек

https://static.news.ru/photo/6235bd26-6488-11eb-8449-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После массовой несогласованной акции протеста, которая 31 января состоялась на территории Москвы, в городские больницы доставили 14 человек. Медики оказали помощь всем пострадавшим, после чего последние разъехались по домам. Об этом на следующий день после митинга сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В настоящий момент в больницах нет никого, кто бы пострадал в ходе несанкционированных акций.

Накануне во многих российских городах прошли несанкционированные протесты в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Всего по всей стране задержали 5021 человека, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта.

14 человек были доставлены в столичные больницы. Медики провели необходимые обследования и оказали нуждающимся квалифицированную помощь.

В настоящее время в больницах нет ни одного из этих пациентов, все они были отпущены домой, дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось, — говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.

Как ранее передавал NEWS.ru, Союз журналистов России (СЖР) насчитал около 60 задержаний сотрудников СМИ в ходе акции в поддержку политика Алексея Навального, сообщил глава объединения Владимир Соловьёв.