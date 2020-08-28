Порядка 17 млн учеников пойдут в школу в 2020 году

https://static.news.ru/photo/6a38888c-e90e-11ea-907a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Около 17 миллионов школьников сядут за парты в новом учебном году. Из них чуть более одного миллиона — первоклассники. Об этом рассказала глава департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова.

Она отметила, что все российские школы откроются 1 сентября в традиционном формате. В случае необходимости они будут самостоятельно принимать решения о введении карантина в связи с COVID-19. По словам чиновницы, в этой ситуации коронавирусная инфекция не отличается от любой другой, сообщает РИА новости.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что торжественные школьные линейки 1 сентября пройдут в 75 российских регионах, ещё в 10 от проведения данного мероприятия отказались. Он также отметил, что все школы страны готовы к очному обучению. При этом подчеркнул, что учебные заведения должны соблюдать требования Роспотребнадзора.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что школы будут работать в несколько закрытом режиме. Родителей учащихся будут пускать туда только в случае необходимости, а собрания передут в онлайн-формат.