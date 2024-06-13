«Пора закрыть кормушку»: Бородин назвал брата Галкина предателем Родины Общественник Бородин назвал брата Галкина предателем Родины

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Виталий Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru назвал брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрия предателем Родины. Он считает, что давно пора «закрыть кормушку» во всех сферах деятельности для таких людей.

Давно пора было это сделать, потому что пора им закрыть кормушку во всех сферах деятельности, начиная от госбюджетов и заканчивая коммерческими проектами. В том числе у брата Галкина, который работает на территории РФ. С этой семьей все понятно, — заявил Бородин.

По его словам, их позиция по отношению к России ясна: они дискредитируют страну и не поддерживают курс президента России Владимира Путина. Бородин уверен, что семью певицы Аллы Пугачевой и Галкина нужно «рассматривать под лупой».

Если ты решил обмануть государство, украсть бюджетные деньги, ты предатель Родины, террорист. Я бы под лупой рассматривал семью Пугачевой и Галкина, так как они везде. Пугачева недавно приехала, записала песню, и она теперь везде, во всех радиоэфирах. Она зарабатывает деньги. Политика ее мужа, брата Галкина тоже неоднозначная, — заключил общественник.

Вечером 12 июня стало известно, что в доме старшего брата Галкина на Рублевке прошли обыски. По информации Telegram-канала «112», оперативные действия связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России. У Дмитрия были изъяты носители информации и прочая техника.