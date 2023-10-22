Популярный вид развлечений резко подорожал в России РБК: в России цена видеоигр на дисках выросла до 6,4 тысячи рублей с 2014 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость одной видеоигры для российских потребителей на физическом носителе за десять лет в среднем выросла до 6,4 тысячи рублей, сообщает РБК. Еще восемь лет назад диск обходился в 2,12 тысячи рублей. При этом за это время продажи сократились с более чем 1,5 миллиона штук видеоигр до 134 тысяч.

Тенденция кардинально изменилась в прошлом году, когда средняя стоимость видеоигры равнялась 3,68 тысячи рублей. Более того, по данным издания, в 2014 году было продано порядка 1,5 миллиона видеоигр, а в текущем году — лишь 134 тысячи.

Ранее учитель Ольга Скороходова высказала мнение, что агрессия среди школьников появляется не только из-за недостаточной загруженности, но именно из-за зависимости от видеоигр. Ребята продолжают играть даже во время уроков.

В конце августа двое сыновей 25 и 27 лет девять раз выстрелили в отца, отругавшего их за видеоигры. Глава семейства в состоянии алкогольного опьянения принялся отчитывать сыновей, спор вылился в драку, по итогам которой обвиняемые связали нетрезвого мужчину. Он сумел вырваться и убежать. В это время сыновья нашли оружие. Как только отец вернулся, по нему открыли огонь. Один из наследников выстрелил в мужчину пять раз, второй — четыре. Отец погиб на месте.