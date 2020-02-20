Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции Андрей Клишас и Павел Крашенинников выступили против инициативы о лишении гражданства РФ.
Как
С ним согласился его коллега, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Это противоречит в том числе главе второй (Конституции. — NEWS.ru), которая говорит о том, что не может быть лишения гражданства, — заявил он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 13 февраля профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента. Согласно нововведениям, выдвинуть обвинение против главы государства сможет Госдума, а решение о снятии иммунитета должен будет принимать Совфед. Ещё одна поправка подразумевает, что экс-глава государства получит иммунитет автоматически.
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