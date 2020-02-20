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Средняя цена полиса ОСАГО в январе 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% — до 5529 рублей. Также на 2,8% выросло количество заключённых по ОСАГО договоров — до 2,49 млн штук.

То обстоятельство, что средняя цена обязательной «автогражданки» продолжает снижаться, вызвано ожиданиями страховщиков скорого рассмотрения Госдумой поправок к закону об ОСАГО, индивидуализирующим тариф, — цитирует пресс-служба Российского союза автостраховщиков его президента...