Попова: заболеваемость коронавирусом снизилась впервые за два месяца

В России впервые за последние два месяца снизилась заболеваемость коронавирусом. В ряде регионов этот показатель за неделю составил от 2% до 23%. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе заседания правительственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

По итогам прошедшей 45-й недели мы видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъёма, — сказала Попова.

Она уточнила, что рост заболеваемости удалось остановить в 43 регионах. Ещё в 33 он является незначительным. Показатель прироста заболевших превышает среднероссийский только в одном регионе — Амурской области.

В то же время Попова отметила, что заболеваемость среди россиян старше 65 лет остаётся прежней и тенденции к её снижению нет.

Глава ведомства добавила, что в настоящее время каждый восьмой-девятый пациент с COVID-19 выявляется сразу с пневмонией. В прошлом году пневмония фиксировалась у каждого пятого-шестого пациента с коронавирусом.

Согласно данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в России выявлено 38 420 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заразившихся с начала пандемии превысило 9,1 млн человек. Максимальный прирост за сутки составил 41 335 случаев заражения. Он был зафиксирован 6 ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об улучшении эпидситуации в столице. Он отметил, что заболеваемость за последнюю неделю снизилась на 23%, а число госпитализаций — на 19%. По его словам, этому способствовали нерабочие дни, вакцинация и соблюдение горожанами введённых ограничений.