Попова порекомендовала школьникам спать по восемь часов

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала школьникам спать по восемь часов и ложиться не позднее 23:00 — иначе не будет успеха.

Что важно для школьников? Они должны спать 8 часов — и больше никак. И ни завтрашний экзамен, и ни послезавтрашняя тренировка и матч — ничто не должно помешать. В 11 — отбой. И тогда утром случится чудо: вы напишите диктант, вы победите в матче и так далее, — цитирует РИА Новости Попову.

На онлайн-уроке «Будь здоров!» глава Роспотребнадзора заявила, что если ребёнок ложится спать после 12, а то и часа ночи, пытаясь «надышаться перед завтрашним днём», успеха у него не будет никогда.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отвечая на вопрос, получается ли у него отключать все гаджеты за час до сна, как это рекомендуется, признался, что не всегда. Попова, в свою очередь, предположила, что ему и ночью не получается их отключать.

Как писал NEWS.ru, с началом нового учебного года в условиях дополнительных ограничений в связи с угрозой пандемии детям может быть полезно изредка пропускать школьные занятия, считает психолог Марина Романенко. Для ограничения контактов между учащимися в школах вводятся дополнительные меры, такие как индивидуальные перемены и перерывы на обед для разных классов и разное время начала уроков.Если ребёнок устаёт, то можно договориться с ним, что есть 2 – 3 дня в месяц на выбор, когда он может остаться дома. После этого дети никогда не врут и не болеют просто так. Они знают, что у них есть законные дни для отдыха, считает психолог.