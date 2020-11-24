Попова подтвердила оперативность тестирования на COVID-19

https://static.news.ru/photo/bfc7dc22-2e36-11eb-a391-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требование о предоставлении результатов тестов на COVID-19 в течение 48 часов в настоящий момент выполняется. Постановление, обязывающее уведомить человека о результате теста на коронавирус в течение двух суток, ведомство выпустило 21 ноября.

И сегодня это требование работает, — цитирует РИА Новости Попову.

На координационном совете уполномоченных по правам человека она также сообщила о введении в оборот экспресс-тестов на коронавирус, которые позволяют получить результат за 15–20 минут. По её словам, они делают тестирование более доступным и значительно сокращают время ожидания результатов.

По данным Роспотребнадзора, в России уже проведено более 73,3 млн тестов на коронавирус, только за последние сутки их было сделано 362 тысячи.

Как писал NEWS.ru, на территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 24 ноября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. По имеющимся сведениям, в общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 2 138 828 человек. За прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 23 226 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего с болезнью на данный момент сумел справиться 1 634 671 гражданин РФ. В оперштабе подчеркнули, что в течение последних суток в стране скончался 491 человек с коронавирусом. В общей сложности после заражения умер 37 031 россиянин.