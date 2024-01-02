Поплавская сравнила с обезьяной сжегшую паспорт девушку-блогера Поплавская назвала последствием ЕГЭ сожжение блогером российского паспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Российская актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале назвала идиотами и обезьянами со смартфонами молодых людей, сжигающих паспорта на камеру. Так она отреагировала на действия 22-летней девушки-блогера из Москвы, сжегшей паспорт у ночного клуба в Брянске. Поплавская высказала мнение, что подобные действия — результат ЕГЭ и насаждения американских ценностей.

Огромное множество таких идиотов, живущих в тиктоках, накачивающих губы, кривляющихся и сжигающих паспорта. Потом извиняются, просят поставить в угол и отпустить. Все это последствия ЕГЭ. Когда детей не учат, а натаскивают выбирать правильные ответы, как дрессированных обезьянок. Когда везде насаждали английский язык и американские ценности. В результате мы получаем общество таких полудурков, обезьян со смартфонами. Не идентифицирующих себя с Россией. ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО! — считает Поплавская.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 22-летней москвички по подозрению в надругательстве над государственным гербом РФ. Девушка была задержана правоохранительными органами 1 января в Брянске после того, как выложила в интернет видео процесса сожжения документа.

По версии следствия, утром 1 января девушка у дверей развлекательного клуба в Брянске сожгла паспорт гражданина РФ, тем самым совершив надругательство над гербом. В ведомстве отметили, что подобные действия являются «грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами» россиян.